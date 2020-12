Note sotto l’albero benefiche organizzate dal Leo Club Lamezia Valle del Savuto

Il Leo Club Lamezia Valle del Savuto ha pensato di creare un service nuovo, e questa sera alle 21 sul canale YouTube “Leo Club Lamezia-Valle del Savuto” si potrà assistere al concerto “Note sotto l’albero”.

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie all’impegno e dedizione dei soci del Leo Club Lamezia: Chiara Paola, Luciano De Fazio, Cosimo Marzano, e di giovani musicisti provenienti da diversi conservatori calabresi, i quali hanno inviato video di loro performance, creando così un filmato musicale disponibile anche sul profilo Facebook leoclublameziavds.

Tutti gli artisti hanno accolto calorosamente e con grande entusiasmo tale iniziativa, proponendo una vasta varietà di brani, che spaziano dal Settecento fino ai giorni nostri e di diversi strumenti musicali che, con le loro suggestioni, saranno in grado di regalarvi grandi emozioni tenendovi compagnia. A partecipare, i musicisti: Alessandro Rotella, Dario Callà, Chiara Pirrò-Giuseppe Stillitano, Lorenzo Albanese, Luciano De Fazio, Domenica Franzè-Rita Maiorana, Antonio Argantino, Saverio Macrina- Leo Clericò.

Il concerto ha finalità benefiche, nasce per raccogliere fondi che il Leo Club Lamezia utilizzerà per offrire cene a tutte quelle famiglie particolarmente colpite dalla crisi dovuta al Covid-19.

Il presidente Attilio Gatto esprime così i suoi auguri e ringraziamenti: «Sono molto contento della realizzazione di questo service. Ringrazio personalmente i soci del club e gli artisti che hanno sposato il progetto. In questo particolare Natale in lockdown, ascoltare queste note musicali di artisti provenienti da tutto il territorio della Calabria non può che aiutare ad accogliere quella serenità che tutti noi abbiamo ricercato in questo 2020. È bello che ognuno possa fare da trasportatore di queste bellissime note musicali nel pensare che oggi moltissime persone vivono in difficoltà. È essenziale quindi mettersi dalla parte di chi possa donare, perchè donare insegna ad amare e riscalda il cuore».

Sarà possibile donare attraverso il link PayPal presente nella descrizione del video YouTube entro il 30 dicembre. L’obbiettivo è quello di raggiungere le difficoltà e colmarle, accorciare le distanze attraverso la musica, offrendo agli spettatori un clima conviviale.