Annita Vitale lamenta l’assenza di sgravi Tari, approvata però a settembre

Parlando di Tari 2020 Annita Vitale, componente della segreteria provinciale PD Catanzaro, reputa che «in un momento così complicato e in mezzo a tanta difficoltà, soprattutto a carico dei commercianti e dei ristoratori che hanno patito più di altre categorie il peso della pandemia e delle misure correlate che ne hanno previsto la chiusura, sarebbe stato un gesto importante mostrare vicinanza».

Secondo la Vitale «è proprio in momenti come questi che si dimostra la solidarietà e in Italia ci sono stati comuni illuminati che hanno provveduto in tal senso, a volte con la sospensione totale a volte con misure di contenimento e riduzioni significative dei tributi Tari», sostenendo che «la solidarietà e la vicinanza tanto sbandierate si trasformassero in atti amministrativi concreti a favore di categorie così fragili ed a rischio tanto che a volte hanno proprio dovuto “chiudere bottega”. Perché la solidarietà è una pratica quotidiana».

Il bilancio, con relativa Tari 2020, a Lamezia Terme è stato però approvato il 18 settembre, aumentando il numero di rate possibili a 4 (anche se poi l’invio dell’Agenzia delle Entrate è stato posticipato, comportando così il pagamento necessariamente in meno rate mensili), con 36 milioni ancora non pagati relativamente alle annualità passate. Il Comune infatti deve riscuotere l’importo necessario a coprire in toto il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti, quindi per ogni esenzione ci dovrà essere qualcuno che paga di più.

Eventuali cambiamenti dei regolamenti tributari andavano effettuati entro fine mese, ma ad oggi in via Perugini in sella c’è una terna commissariale, che rimarrà in carica fino al ritorno al voto nelle 4 sezioni annullate dal Tar Calabria.