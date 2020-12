Secondo il Cts è inopportuno votare il 14 febbraio per le regionali

Le prossime elezioni regionali in Calabria non dovrebbero svolgersi nella data prevista. E’ auspicabile un rinvio, visto che – data la situazione epidemiologica – non sarebbe opportuno affrontare la campagna elettorale.

E’ quanto emerge in sintesi – a quanto si apprende – da una riunione del Comitato Tecnico Scientifico.

L’indiscrezione arriva il giorno dopo le dichiarazioni del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì che non aveva escluso il rinvio della consultazione elettorale per ragioni di sicurezza e che aveva preannunciato novità in merito a breve, mentre parte del centrodestra spinge per la conferma della data di San Valentino.