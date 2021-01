Buche in via Degli Itali, via Henry Dunant, via Dei Brutii, via Degli Svevi, via S.Foderaro e via Armando Scarpino vengono lamentate dall’associazione Quartiere Capizzaglie, contestando che dopo il maltempo dei giorni scorsi le stesse abbiano peggiorato la propria consistenza.

“In casi eccezionali avviene la manutenzione, ma i rattoppi – puntualizzano – sono momentanei e non risultano, quindi, sufficienti per avere uno stato delle strade più sicure. Abbiamo segnalato e fatto dei sopralluoghi con l’ex assessore ai Lavori Pubblici, il quale si era preso l’impegno che l’Amministrazione Comunale avrebbe bitumato l’ultimo tratto di via Dei Brutii visto che ormai è diventato intransitabile. Oggi, visto che l’Amministrazione al momento è sospesa, l’Associazione si aspetta gli interventi prefissati in precedenza, dagli uffici tecnici del comune di Lamezia Terme, visto che nessuno ancora non è intervenuto a fare la manutenzione stradale, per mettere in sicurezza le vie citate”.