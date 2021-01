«Preoccupa il ritardo dell’affidamento dei lavori di pulizia e messa in sicurezza dei torrenti Bagni e Cantagalli» ammonisce Mimmo Gianturco, ricordando che «grazie alla sensibilità della Giunta Regionale e della Protezione Civile, il comune di Lamezia Terme, nei mesi scorsi, ha ottenuto un finanziamento di 500.000 euro ma i lavori, dopo la progettazione, dovevano essere appaltati entro il 23 dicembre scorso».

Dall’esponente dell’opposizione sospesa arriva così l’invito ai commissari «ad affrontare la vicenda con celerità onde evitare che, a causa dei ritardi, si perdano i finanziamenti già ottenuti. Sono tante, infatti, le famiglie lametine che vivono nei pressi degli argini preoccupati dalle condizioni in cui versano questi torrenti e che troppo spesso, nelle giornate di forte pioggia, straripano rischiando di arrivare addirittura all’interno delle loro abitazioni. Bisogna lavorare adesso per scongiurare possibili tragedie come quelle purtroppo già vissute negli anni passati».