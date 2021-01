Servizio docce della Caritas quasi pronto in via Monsignor Moietta, cercasi volontari per tagliare i capelli

La targa è già stata posta, ed i lavori dovrebbero essere per lo più conclusi, per quanto riguarda il servizio doccia che la Caritas Diocesana si appresta ad offrire in via Mosignor Vittorio Moietta, accanto al seminario vescovile.

In settimana è partita anche la richiesta rivolta a chi è impegnato nel settore di barba e capelli a donare qualche ora del proprio tempo, dando la disponibilità una volta al mese di tagliare i capelli agli utenti del servizio che prenderà il posto del centro Insieme (ora trasferito poco distante sempre in locali gestiti dal mondo della Chiesa).

Questa mattina, inoltre, lunga fila di stranieri anche davanti alle porte del vicino Caf, mentre uno dei magazzini attigui ospita una piccola rivendita di cosmetici etnici, con quindi prove tecniche di integrazione alle soglie del centro storico.