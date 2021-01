Waste Water, Lamezia Bene Comune auspica non solo condanne ma anche la bonifica dei luoghi interessati

Il Movimento Lamezia Bene Comune commenta positivamente la notizia dei primi risultati dell’inchiesta denominata Waste Water, contro lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali nel Golfo di Sant’Eufemia.

«Tutti siamo consapevoli dell’inquinamento che sta distruggendo il nostro mare e il nostro territorio (ma soprattutto la nostra salute), quando nei mesi estivi i colori anomali del mare nel Golfo acutizzano l’attenzione dell’opinione pubblica, ma riteniamo doveroso essere vigili e consapevoli dei disegni criminali che stanno dietro le modalità dei fatti», sostiene il movimento, «secondo quanto emerso dalle indagini gli indagati avrebbero convogliato rifiuti industriali sul terreno e nei canaloni che confluiscono a mare nel Golfo di Sant’Eufemia. È stato dimostrato l’inquinamento delle acque (la foce del Torrente Turrina misura un saggio di tossicità del 90-100%) oltretutto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché la contaminazione dei terreni antistanti allo stabilimento posto sotto sequestro».

«L’indagine riveste importanza perché ha consentito di individuare una delle cause dell’inquinamento nel golfo di Sant’Eufemia e tra i propositi – sottolinea il Movimento – c’è quello di seguire l’andamento delle indagini perché si arrivi non solo a un esito di condanna per coloro i cui reati sono in corso di accertamento, ma anche, ove possibile, la bonifica dei terreni contaminati. La parola d’ordine è dunque tenere alta la guardia su uno dei mali del nostro territorio che hanno portato lo scempio del nostro mare e della nostra costa che dovrebbe essere, al contrario, un patrimonio dei cittadini».