Il mancato completamento dell’aggiornamento del piano anticorruzione motivo di critica per il centrosinistra lametino

«L’avvio della procedura sanzionatoria da parte del’Anac per la mancata adozione del piano triennale anticorruzione è un pessimo segnale e un ulteriore elemento che indebolisce la credibilità della nostra città» sostengono Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Nuova era, Lamezia Bene Comune ed Italia viva, sostenendo che «non si tratta di un aspetto meramente formale, ma di un atto che mette nero su bianco le procedure e gli strumenti con cui un ente previene le diverse forme di corruzione per garantire legalità e trasparenza».

Si lamenta che «in un Comune che da poco più di un anno è uscito dal terzo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la prima amministrazione eletta ritarda nell’adozione del piano fino al punto da far scattare un procedimento sanzionatorio da parte dell’Anac. Tutto questo – è bene ribadirlo – nonostante l’amministrazione Mascaro abbia avuto oltre un anno per l’adozione del piano e nonostante il consiglio comunale abbia deliberato addirittura a febbraio scorso le linee guida per per la predisposizione degli obiettivi strategici e di promozione di nuovi livelli di trasparenza per il triennio 2020/2022».

Lo stesso consiglio comunale che però non ha mai avanzato lamentele a riguardo sulla pratica che spettava così agli uffici, né che ha contestato la medesima mancanza nei due anni di amministrazione commissariale.

Si sostiene però che «sulla legalità e la trasparenza la nostra città non può permettersi nessuna svista, neppure un momento di distrazione! Siamo certi che il commissario straordinario procederà all’adozione dell’atto nel più breve tempo possibile», se non fosse che l’avviso pubblico per l’aggiornamento con eventuali osservazioni scadrà a breve.