In Calabria ci sono 19 progetti per 96 operatori volontari tramite l’Arci Servizio Civile

Arci Servizio Civile Calabria e Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia hanno a bando 19 progetti per un totale di 96 posti disponibili sia per operatori volontari che per operatori volontari di Garanzia Giovani.

Particolare attenzione viene rivolta ai progetti di Garanzia Giovani perché per questi progetti possono presentare domanda di partecipazione solo i giovani NEET che aderiscono al Programma Garanzia Giovani.

Il suggerimento è quello di scegliere bene il progetto che, personalmente, ogni aspirante volontario può considerare più coinvolgente. La scelta è fondamentale perché saranno 12 mesi intensi e ricchi di esperienze.

Sono 46.891 i posti disponibili a livello nazionale per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle 14 di lunedì 15 febbraio sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Sarà possibile presentare una sola domanda per un solo progetto, pena l’esclusione. Quest’anno è necessario prestare la massima attenzione al progetto a cui si sceglie di partecipare, in particolare ASC Lamezia Terme / Vibo Valentia e ASC Calabria partecipano al bando sia con progetti Ordinari che con progetti che aderiscono al programma PON-IOG “Garanzia Giovani”, per i quali sono necessari alcuni requisiti indispensabili pena l’esclusione.

I requisiti necessari per aderire ai progetti PON- IOG “Garanzia Giovani” e partecipare alle selezioni sono i seguenti:

a) residenza in Italia

b) adesione al Programma PON-IOG Garanzia Giovani Attraverso i siti dedicati ( garanziagiovani.gov.it, www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente predisposti);

c) presa in carico presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato;

d) in alternativa al possesso del requisito previsto al punto c) devi dichiarare di:

– essere non occupato;

– non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

– non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale;

– non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculari e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;

– impegnarti a concludere la procedura di presa in carico centralizzata che sarà avviata automaticamente.

In particolare i progetti ASC APS Lamezia Terme / Vibo Valentia e ASC Calabria con le relative sedi di attuazione sono:

PROGETTI PROGRAMMA PON-IOG “Garanzia Giovani”

INFINITO PRESENTE

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio

4 posti disponibili

Il progetto è finalizzato al benessere delle persone malate di Alzheimer o affette da malattie neurodegenerative. I ragazzi di Garanzia Giovani saranno protagonisti di uno scambio intergenerazionale, faranno attività volte a prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani parzialmente autosufficienti e aiuteranno nelle attività di promozione, di divulgazione delle informazioni relative alla malattia di Alzheimer e di una ricaduta socio-culturale del progetto all’interno del territorio.

CIVITAS

Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

8 posti disponibili

I ragazzi di Garanzia Giovani aiuteranno a sensibilizzare la comunità su cause e sintomi di disturbi psichici, animeranno i centri di aggregazione con laboratori ludico-culturali per offrire sostegno formativo e un percorso di inserimento sociale

SENZA ETICHETTE

Area di intervento: Disabili

4 posti disponibili

L’impegno dei volontari di Garanzia Giovani aiuterà far diventare protagonisti attivi le persone affette da disagio mentale e gli stessi familiari, facendoli entrare in rete con la realtà del territorio, le associazioni, i loro volontari e le altre famiglie.

MANI PER LA VITA

Area di intervento: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

4 posti disponibili

L’impegno dei volontari di Garanzia Giovani contribuirà a promuovere il miglioramento della qualità della vita degli anziani e delle persone che vivono particolari fragilità, contrastando i processi di esclusione, promuovendo la partecipazione attiva alle iniziative nel territorio.

INSIEME SI PUO’

Area di intervento: Animazione culturale verso minori

5 posti disponibili

I ragazzi di Garanzia Giovani saranno impegnati a supportare il personale scolastico e gli educatori del Gruppo Minori 78 in particolari momenti della giornata, nei momenti di animazione e di sostegno scolastico.

AUSER IN RETE PER LA PIANA 2

Area di intervento: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

4 posti disponibili

L’obiettivo che ci si prefigge è di fornire assistenza affettiva e relazionale a domicilio, supporto alla mobilità e all’accesso ai servizi per le persone anziane e a rischio di esclusione sociale. I ragazzi di Garanzia Giovani aiuteranno le persone anziane ad avere accesso ai servizi pubblici, socio-assistenziali e sanitari, offriranno aiuto per evitare l’isolamento relazionale e il rischio di esclusione sociale.

SENTINELLE DELLA LEGALITA’ 2020

L’impegno dei volontari di Garanzia Giovani renderà consapevoli i giovani e le famiglie più fragili sui diritti e doveri e sulle conseguenze dei comportamenti illegali. Con gli studenti si dialogherà del fenomeno mafioso e delle conseguenze per il territorio e la sua economia.

Area di intervento: Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

5 posti disponibili

LA SAPIENZA DELLA VITA

Area di intervento: Adulti e terza età in condizioni di disagio

4 posti disponibili

L’obiettivo del progetto è di ridurre il senso di solitudine dell’anziano aumentando la partecipazione ad attività ricreative e di socializzazione, anche intergenerazionale. L’impegno dei volontari di Garanzia Giovani contribuirà al miglioramento del benessere psico-fisico, della qualità della vita e dei processi di invecchiamento.

PROGETTI BANDO ORDINARIO

ROSA DEI VENTI

Area di intervento: Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri

4 posti disponibili

L’obiettivo del progetto è di implementare, anche attraverso l’informazione, la rete dei servizi esistenti nel territorio rispetto ai cittadini migranti, in modo da migliorare le possibilità di integrazione nella comunità che li ospita. Sarà inoltre promossa la cultura dell’accoglienza, dello scambio e dell’integrazione, soprattutto nelle giovani generazioni.

ARTE È PARTECIPAZIONE

Area di intervento: Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia e arti visive) finalizzate a processi di inclusione

9 posti disponibili

Il progetto si pone l’obiettivo principale di diffondere la cultura artistica, musicale, cinematografica e teatrale, in particolare fra i giovani e nei comuni del territorio lametino e nel Comune di Rende.

LA CULTURA OLTRE LE FRONTIERE

Area di intervento: Educazione e promozione dei diritti del cittadino

4 posti disponibili

I volontari saranno coinvolti nella creazione di spazi culturali che possano diventare punti di riferimento per la città di Reggio Calabria e favorire la crescita del tessuto sociale-culturale. Il progetto prevede il coinvolgimento delle numerose comunità di stranieri presenti, valorizzandone la ricchezza culturale.

LIBRI LIBERA TUTTI

Area di intervento: Animazione culturale verso giovani

6 posti disponibili

Il progetto punta a stimolare la partecipazione, con punti di aggregazione, ascolto, informazione e progettazione condivisa. È rivolto alla cittadinanza, ma in particolare ai giovani nelle zone periferiche della città. Si metteranno in contatto esperti di arte, ambiente, beni paesaggistici e culturali e si realizzeranno eventi letterari, artistici, musicali, socio culturali, mostre di fotografia e di pittura e piccole performance teatrali.

VALORIZZIAMO L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

Area di intervento: Educazione e promozione ambientale

4 posti disponibili

La finalità dell’impegno dei volontari in servizio civile è di promuovere e sviluppare comportamenti responsabili e incrementare la motivazione alla tutela dell’ambiente, partendo dalla scoperta del territorio ospitante. Particolare attenzione sarà data alla sensibilizzazione e al mutamento dei comportamenti che impattano sulla gestione dei rifiuti

MIGLIERINA ACCOGLIE

Area di intervento: Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri

4 posti disponibili

I volontari saranno coinvolti nel fare orientamento e informazione al migrante, in modo da favorire l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, occupazionale e sociale offerti dagli enti pubblici e privati presenti sul territorio. Inoltre, sarà fatta promozione e sensibilizzazione della cultura diffusa della tutela dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei rifugiati, promuovendo processi di partecipazione sociale attiva da parte di giovani, operatori volontari e migranti a tutti i livelli sociali e culturali.

CULTURA E TURISMO A LAMEZIA

Area di intervento: Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

11 posti disponibili

Grazie al sostegno dei volontari in servizio civile si attiveranno servizi indirizzati alla promozione turistica della città attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico esistente sul territorio, servizi di animazione e promozione artistico-culturale e di attiveranno proposte culturali innovative

PERCORSI DEL SAPERE 2020

Area di intervento: Animazione culturale verso giovani

4 posti disponibili

Un progetto pensato per promuovere la fruizione del territorio in modo responsabile, tutelando il patrimonio artistico e culturale e valorizzando le bellezze naturali. Il dialogo diretto con gli esperti di didattica museale e arte, di ambiente, beni paesaggistici e culturali mediati dal contributo dei volontari in servizio civile cercherà di coinvolgere i giovani affinché diventino cittadini responsabili.

MANI TESE

Area di intervento: Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri

4 posti disponibili

Attraverso attività di educazione e promozione socio/culturale, i volontari saranno coinvolti nella creazione di strumenti culturali, eventi, avvenimenti per veicolare la conoscenza della diversità, con lo scopo di arginare la discriminazione e l’intolleranza.

PASSIONE CIVICA 2020

Area di intervento: Educazione e promozione della legalità

4 posti disponibili

I volontari in servizio civile saranno impegnati a sensibilizzare la cittadinanza sulle gravi ripercussioni che il sistema delle pressioni criminali produce sulla qualità della vita e sull’economia in termini di sicurezza e sviluppo, a organizzare iniziative sui temi del rispetto dei diritti costituzionali della persona e sulla partecipazione democratica alla vita della comunità.

TURISMO SOSTENIBILE E SOLIDALE

Area di intervento: Educazione e promozione del turismo sostenibile e sociale

4 posti disponibili

I volontari sono impegnati in un progetto di fruizione responsabile del territorio, che tuteli il paesaggio e le bellezze naturali e ponendo particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. In sintesi, si promuoverà un’idea di turismo differente che, partendo dalla scoperta del territorio ospitante, punta alla sensibilizzazione e salvaguardia ambientale.