In stand by l’arrivo a scavallo di un dirigente tecnico, la giunta Mascaro chiarisce alcuni punti sulla carenza di personale comunale

Il Sindaco e la Giunta Comunale di Lamezia Terme attualmente sospesi intervengono sulla nota carenza di personale del Comune di Lamezia Terme, con ogni eventuale assunzione a dover essere approvata dalla commissione ministeriale a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dell’01/07/2014 con cui l’ente si trova in stato di pre-dissesto finanziario.

«La legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 prevede all’art. 1, comma 70, il potenziamento degli uffici dei Comuni per la gestione dei servizi connessi all’erogazione del superbonus al 110% con assunzione di personale tecnico a tempo determinato per l’anno 2021; all’uopo, sono stati stanziati 10 milioni di euro e con successivo DPCM, ad oggi non ancora emanato, saranno stabiliti criteri e modalità di assegnazione delle risorse», spiega la giunta Mascaro «detta opportunità, nata con la legge di bilancio 2021 del 30/12/20 e successiva quindi alla sospensione delle funzioni dell’amministrazione elettiva, non potrà ovviamente sfuggire al Comune di Lamezia Terme. Al riguardo, il Ministero dell’Interno in data 25/01/21 ha reso parere al Comune di Lamezia Terme sulla non necessaria approvazione Cosfel “se integralmente eterofinanzata” come appunto nel caso di specie»

Si rammenta inoltre che «sulla possibilità di conferire incarico dirigenziale a funzionari di categoria D, il parere reso dal Ministero dell’Interno riconosce detta possibilità anche per gli enti locali e ciò “fino alla conclusione del concorso programmato nel fabbisogno di personale”. Ovviamente, per gli enti locali il cui piano di fabbisogno del personale è soggetto ad approvazione Cosfel, la possibilità di conferire concretamente l’incarico è subordinata comunque a detta approvazione che per il Comune di Lamezia Terme ad oggi non è avvenuta con conseguente impossibilità di indizione del concorso alla cui conclusione è ancorato il termine dell’incarico medesimo. Pertanto, mai avrebbe potuto nell’anno 2020 il Comune di Lamezia Terme conferire incarico dirigenziale a categoria D e ciò d’altronde non è avvenuto negli anni precedenti ove vi è stata per 24 mesi gestione commissariale; né mai, in quasi 6 anni oramai di assenza di figura di Dirigente Tecnico, le forze sindacali hanno sollecitato detto conferimento di incarico in quanto, appunto, subordinato ad approvazione del piano del fabbisogno da parte della Cosfel».

In un ultimo si contesta che «nell’anno 2020, oltre al recupero dei preesistenti ritardi ereditati nell’approvazione degli atti prodromici alla richiesta di autorizzazione Cosfel, si è in parte attenuata la drammatica carenza di personale ricorrendo agli istituti dello “scavalco condiviso” e del “comando” che hanno consentito assunzione a tempo determinato di 6 figure che stanno da alcuni mesi prestando positivo operato; tra l’altro, si era anche ottenuta, durante il mandato dell’Amministrazione elettiva, autorizzazione da parte di altro Comune all’utilizzo, con le modalità dello scavalco condiviso, di figura dirigenziale di area tecnica che avrebbe dato immediato grandissimo aiuto, ma ad oggi sembra che il Comune di Lamezia Terme non abbia completato la relativa procedura».