“Dirigenti Scolastici e corpo docente per l’ennesima volta devono subire l’incapacità di politici privi di una visione”

Nel primo giorno di ritorno in presenza, anche se solo al 50% e con ingressi scaglionati, per gli studenti delle scuole superiori calabresi continua a far discutere l’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione, specie per quanto riguarda la didattica integrata opzionale che non avendo carattere vincolante ha spiazzato sia genitori che alunni e scuole.

Secondo Lucia Alessandra Cittadino, consigliera comunale di Lamezia Terme sospesa in attesa del ritorno in carica dopo il voto nelle 4 sezioni annullate dal Tar Calabria, «i ragazzi più insicuri ed introversi si staranno aggrappando alle loro sedie, urlando contro i propri genitori di voler continuare a restare in Dad; gli alunni più intraprendenti e vivaci culturalmente, torneranno a scuola felici. In mezzo i genitori ai quali viene demandata una responsabilità così pesante che, qualsiasi sia la scelta, ti lascia un senso di vuoto ed inadeguatezza. In balia delle onde i Dirigenti Scolastici ed il corpo docente che per l’ennesima volta devono subire l’incapacità di politici privi di una visione ed incapaci di trovare soluzioni eque e democratiche».

Anche senza ordinanza regionale, però, il ritorno a scuola per gli istituti superiori rimane almeno in questa fase tra il 50% ed il 75%, quindi in ogni caso qualcuno sarebbe rimasto a casa in didattica a distanza.