Un nuovo centro docce e vestiario inaugurato oggi dalla Caritas diocesana accanto al seminario vescovile con 5 docce, 3 bagni, 2 lavatrici, 1 asciugatrice, 1 fasciatoio a disposizione degli indigenti che avranno prenotato il servizio 2 volte a settimana tramite i centro d’ascolto di ogni parrocchia.

Se per le attività della mensa e degli ambulatori medici all’interno del complesso interparrocchiale “San Benedetto” i lavori sono ancora in corso, con previsto completamento di tutto l’iter presumibilmente entro fine anno, domani dovrebbe arrivare dal Comune la delibera per la riattivazione del dormitorio a Sant’Eufemia, reputando così superati i problemi di agibilità ed autorizzando i relativi lavori di messa a norma.

«A breve ci sarà anche un centro ristoro dove le persone possono venire per lavare i propri panni, stirarli, e se hanno bisogno prendere i vestiti nuovi già sterilizzati o buttare i vecchi, lavarsi se ne hanno necessità e quando c’è la possibilità usufruire del servizio parrucchiere e barbiere per il quale abbiamo chiesto la collaborazione dei professionisti locali», spiega Don Fabio Stanizzo, presidente della Fondazione Caritas diocesana e direttore della Caritas.

Il vescovo Giuseppe Schillaci sottolinea come «si ama nei fatti, si è attenti a coloro che non hanno aiuto da nessuno, così progredisce l’umanità», parlando di «un luogo di ristoro nato con l’impegno di molti a servizio della comunità».