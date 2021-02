Al via il VI Corso di Formazione per Pubblico Ufficiale Volontario per la tutela dell’ambiente e degli animali.

Possono partecipare al nostro corso tutte le persone con una età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel territorio nazionale con Cittadinanza Italiana con la passione del volontariato, di sana e robusta costituzione. Il corso comprende un minimo di 15 lezioni online, tenute di sabato pomeriggio da esperti delle materie dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Al termine è previsto un esame di verifica e rilascio dell’attestato di idoneità valido per l’inserimento nel ruolo operativo nella vigilanza Ecozoofila o in quello di Protezione Civile.

Iscrizioni online entro il 20 febbraio 2021

Infoline: 3337355300 – 3319407053 – 3336294116

E-Mail: catanzaro@guardiefareambiente.it