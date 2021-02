L’Associazione Forense Italiana di Lamezia Terme organizza “Le Scale della Solidarietà”.

In tutte le attività cittadine di generi alimentari e di igiene della persona che aderiranno all’iniziativa sarà possibile acquistare, per donarli, beni di prima necessità ed a lunga scadenza. Diversi Consiglieri comunali eletti nel 2019, e tanti cittadini, hanno già aderito all’iniziativa per portare il loro fattivo contributo nell’organizzazione della raccolta.

Durante il periodo della Santa Pasqua tali beni saranno distribuiti dalla Caritas Diocesana alle persone ed alle famiglie meno abbienti.

«Un piccolo gesto che aiuterà tanti in un periodo particolarmente difficile. Sarà un bellissimo momento di dono e condivisione della Città a favore di chi ha più bisogno. Grazie di cuore a chi parteciperà», dichiara Giancarlo Nicotera, Presidente nazionale AFI