Anche Fratelli d’Italia Lamezia Terme celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe

Fratelli d’Italia Lamezia Terme, nel Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe, in delegazione, ha effettuato una piccola manifestazione commemorativa, riponendo una corona di fiori ed osservando, altresì, un minuto di raccoglimento solenne, in prossimità della targa da cui trae il nome della relativa via, intestata alle vittime della tragedia delle foibe.

“Si tratta di un momento storico tragico del nostro Paese, che proprio nel rispetto di quelle vittime e dei loro familiari, deve essere ricordato come monito ogni anno, a che tali massacri non abbiano mai più a verificarsi” affermano i rappresentati di Fratelli d’Italia di Lamezia Terme.

“La ‘Giornata del Ricordo’ – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – vuole, ma soprattutto deve, essere un momento di profonda riflessione per ricordare, non soltanto questo tragico momento storico, che ha colpito da vicino tantissime famiglie di cittadini italiani, ma un momento dove riflettere e condannare ogni forma di violenza”.