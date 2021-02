“Urge un intervento strutturale immediato per mettere in sicurezza le frazioni Crozzano, Santa Maria, Bucolia e Pianoluppino”

“Sono anni che si segnalano le criticità in cui versa l’intera area collinare ma, fino ad ora, nulla di concreto è stato fatto. La frana avvenuta ieri sera nella frazione Crozzano è l’ennesima dimostrazione della scarsa attenzione delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni verso nei confronti dei cittadini che vivono in quel territorio” lamenta Mimmo Gianturco, esponente dell’opposizione attualmente sospesa insieme a tutto il consiglio comunale.

“Urge un intervento strutturale immediato per mettere in sicurezza l’intera area delle frazioni Crozzano, Santa Maria, Bucolia e Pianoluppino. Nei prossimi giorni chiederò un incontro ai commissari prefettizi che amministrano la città per illustrare la situazione e sollecitare una rapida soluzione” conclude Gianturco.