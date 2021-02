Nell’incontro con i commissari Furgiuele e D’Amico chiedono delucidazioni su viabilità montana, Maggiore Perri, tributi inevasi

Il deputato Domenico Furgiuele e la consigliera comunale Antonietta D’Amico hanno incontrato i Commissari Prefettizi del comune di Lamezia Terme.

«Al centro del confronto alcune tematiche urgenti come la macchina amministrativa in riferimento soprattutto alla grave carenza di organico e le condizioni dell’edificio scolastico Maggiore Perri», si spiega nella nota stampa, «la struttura risulta infatti destinataria di un finanziamento di circa 4 milioni di euro, che tuttavia per problematiche di tipo tecnico rischia di andare perduto» anche se lo stesso compare nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla terna con i poteri della giunta, mentre per la carenza di organico solo dopo l’approvazione del nuovo bilancio, e relativo piano del fabbisogno del personale, si potrà chiedere nuovamente il parere della commissione ministeriale per avanzare la proposta di nuove assunzioni.

«Si è poi discusso della grave situazione in cui versa la viabilità nelle zone periferiche collinari. Da tempo infatti tutta l’area delle frazioni di Crozzano, Santa Maria, Bucolia ,Pianoluppino, Valle Ricciardo Superiore e inferiore, Cantarelle,Serra Castagna, Telara, Acquafredda, ha urgenza di interventi strutturali che mettano in sicurezza le stesse vie di collegamento», continua la nota, «è purtroppo cronaca delle ultime ore l’ennesima frana che ha compromesso la viabilità tra la frazione di Crozzano e la località Bucolia, che ha invaso l’intera carreggiata paralizzando il transito e impedendo il collegamento sulla strada principale Sambiase-Santa Maria».

Altra questione sollevata quella dei tributi, soprattutto Imu e Tasi che stanno arrivando ai cittadini.