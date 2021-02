Domani alle 15 sopralluogo nell’area del torrente Cantagalli da parte di Comune e Protezione Civile

«Giovedì 18 febbraio alle 15 – annuncia il consigliere regionale Francesco Pitaro – la Protezione Civile e i tecnici del Comune di Lamezia Terme effettueranno un sopralluogo nell’area del torrente Cantagalli, le cui condizioni di estrema gravità idrogeologica sono state oggetto di un’istanza che ho inoltrato nelle scorse settimane alla Giunta regionale e al responsabile della Protezione Civile».

Secondo il consigliere uscente «la tempestiva disponibilità al mio sollecito da parte del responsabile dell’U.O.A. “Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza – Protezione Civile”, Fortunato Varone, lascia ben sperare che i gravi rischi legati alle esondazioni del fiume saranno presto scongiurati. Mettere in sicurezza l’area con interventi immediati di controllo, prevenzione, manutenzione e pulizia del Cantagalli significa non solo garantire l’incolumità dei residenti e delle abitazioni poste nelle vicinanze del fiume, ma anche conferire dignità ai tanti cittadini che finora hanno vissuto con l’angosciante paura di dover soccombere da un momento all’altro a una catastrofe naturale e le cui richieste d’aiuto sono rimaste, ad oggi, inascoltate».

In realtà la stessa protezione civile sul Cantagalli era già intervenuta, ci sono accordi con Calabria Verde ed il Comune per la pulizia anche del tratto attenzionato, ma mancano interventi radicali e definitivi che hanno costi e tempi non certi.