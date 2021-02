Si terrà domani “Alberi per la Vita”, service organizzato dal Lions Club Lamezia Terme nel parco “Felice Mastroianni”

Si terrà domani, alle 11 presso il parco fluviale “Felice Mastroianni”, Alberi per la Vita, il service organizzato dal Lions Club Lamezia Terme, in collaborazione con l’associazione “Malgrado tutto” ed in sinergia con il comitato cittadino “Quelli che il parco”. Alla manifestazione prenderà parte il vescovo, Giuseppe Schillaci, autorità lionistiche e civili.

Durante il momento di condivisione saranno piantumati alcuni alberi come incisivo simbolo di crescita umana e spirituale per guardare al futuro con sguardo rinnovato. «L’albero e le sue radici sono emblema del legame vitale dell’uomo con Dio e con madre natura, da cui discendiamo e alla quale dobbiamo guardare con rispetto e orgoglio. Il service – ha dichiarato il presidente, Annamaria Aiello – sarà arricchito da alcuni inserti culturali che, attraverso il potere della musica e della poesia, ci aiuteranno a porci in una dimensione di povertà di forma e ricchezza di opere».

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto di tutte le misure anti contagio Covid 19, limitando l’accesso del pubblico.