Residenti di via Giuseppe Mastroianni la ripuliscono, Raffaele Mastroianni accusa il Comune di disinteresse

Raffaele Mastroianni, esponente di Fratelli di Italia, lamenta che «alcuni cittadini sono stati costretti a pulire via Giuseppe Mastroianni di Lamezia Terme a causa del mancato intervento delle autorità competenti».

Secondo il componente del partito della Meloni i cittadini «hanno deciso di ripulire l’intera strada da arbusti e sterpaglie, le cunette ed i relativi pozzetti ostruiti da anni per il normale deflusso delle acque piovane, rendendo più sicuro il transito sulla via. Ciò in quanto, a causa delle negligenze degli organi competenti verso le diverse richieste di pulizia da parte dei cittadini, la strada è divenuta col tempo una vera e propria discarica a cielo aperto».

Nello specifico per l’ex Contrada Serra Annunziata si richiede «il posizionamento di alcuni guardrail ed il ripristino del manto stradale su alcuni tratti, che nelle condizioni attuali mettono in seria difficoltà il normale transito, risultando pericolose per l’incolumità di chi la percorre quotidianamente».