Sportello di prima consulenza legale gratuito presso il Seminario Vescovile di Lamezia Terme

L’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Lamezia Terme in collaborazione con la Parrocchia Ortodossa Rumena Sant’Anna di Lamezia Terme offre uno sportello di prima consulenza legale gratuito per i propri fedeli presso il Seminario Vescovile di Lamezia Terme.

Lo sportello si occuperà nel disbrigo di pratiche riguardanti tutela e godimento sei diritti civili, permesso di soggiorno, violenza sulle donne, assistenza legale nei vari gradi di giudizio, ricongiungimento familiare, tutela contro le forme di discriminazione.

Per informazioni rivolgersi ai responsabili Avv. Luigi Ferrari e Dott.ssa Elena Cotroneo, telefonando per appuntamento al numero 320 021 3739