«Ho chiesto, e ottenuto, una interlocuzione con il commissario comunale, Giuseppe Priolo, che ringrazio, per ragionare sulla necessità di accelerare tempi e procedure affinché le risorse previste per le opere di ammodernamento degli istituti scolastici Nicotera (750.000 euro per la scuola primaria) e Maggiore Perri (circa 4 milioni) possano essere quanto prima impiegati», dichiara il deputato Domenico Furgiuele, anche se entrambi gli interventi sono già nel piano triennale delle opere pubbliche come adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

«Sono anni che il Comune non può cogliere a dovere queste importanti opportunità, che consentirebbero anche di stimolare un momento di economia locale virtuosa, per gli atavici problemi legati alle strutture amministrative interne», precisa il leghista, «della vicenda ho ritenuto di investire in via d’urgenza l’assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria, Domenica Catalfamo, alla quale ho esposto i termini di un paradosso di cui la stessa è peraltro perfettamente a conoscenza. La stessa esponente di giunta si è mostrata disponibile fornendo, con l’ausilio del dirigente Francesco Tarsia tutti i chiarimenti possibili, i quali però non possono scongiurare la prospettiva di perdere per sempre queste fondamentali risorse».

Secondo Furgiuele «occorre pertanto che il commissario prefettizio si adoperi perché la macchina municipale faccia il possibile per impiegare i fondi. Per questo lo esorterò ulteriormente a dare seguito a tutte le iniziative necessarie affinché la nostra città non perda questa occasione. Se l’impianto dirigenziale e tecnico è carente, allora si attivino processi di esternalizzazione delle procedure a norma del codice degli appalti».