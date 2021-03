Progetto del Soroptimist “Adotta un’arnia”, domani visita virtuale ed adozione reale

Si chiama “Salviamo le api” ed è l’iniziativa messa a punto dal Soroptimist club di Lamezia nell’ambito del progetto del centenario dell’associazione a livello nazionale. Per l’occasione, domani 7 marzo alle ore 11 ci sarà una visita “virtuale” all’Apicoltura Miceli in contrada Richetti a Lamezia Terme, attraverso un collegamento sul web, a cui tutti possono partecipare, collegandosi al link apposito.

Siccome la visita sarà all’aperto, chi vorrà potrà partecipare dal vivo, rispettando sempre le distanze di sicurezza. Per l’occasione il club adotterà un’arnia, che poi verrà colorata con i colori del Soroptimist, che sono il giallo e il blu. Questo nell’ambito del progetto “Adotta un alveare: salverai le api e gusterai il loro miele”. Un’iniziativa di sostegno agli apicoltori, per salvaguardare questi insetti così importanti per l’equilibrio del mondo.

«Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare il più possibile il cittadino sul tema “moria delle api” – ha spiegato la presidente del club Rossella Aiello – e sull’importanza gastronomica del miele italiano; avvicinare bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado al meraviglioso mondo delle api, alla loro vita comunitaria, alla produzione del miele».