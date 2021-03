Campagna vaccinale non gestita al meglio secondo Luciano Rimini a partire dai soggetti più fragili

Sebbene nei verbali degli incontri tra le parti, ultimo quello di giovedì, le informazioni siano diverse, la campagna vaccinale in provincia di Catanzaro da parte dell’Asp di Catanzaro continua in modo divergente.

Lo lamenta anche Luciano Rimini di Rifondazione Comunista, citando le mancate risposte da parte della Centrale Operativa Territoriale «dove da qualche settimana si può telefonare per “registrarsi” per la vaccinazione fornendo dati anagrafici, codice fiscale e informazioni sulle proprie patologie», aspetto che però dovrebbe competere ai medici di base, anche se non pochi sono i modus operandi diversi che vanno invece nella direzione «Telefono il sabato scorso e una voce registrata mi dice che il servizio è in funzione da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15. Attendo mattina di lunedì 8 marzo e richiamo», racconta l’esponente di Rifondazione, «questa volta mi risponde un’operatrice, gentilissima, che mi dice: “siamo in attesa di direttive quindi il servizio è sospeso mi dia i suoi dati, le faremo sapere”. Riesco a fornire i miei dati, compresi delle patologie che mi fanno essere un soggetto fortemente a rischio in caso di Covid e mi viene detto che sarò richiamato e, se, il servizio rientrerà nel pieno delle funzioni dovrò chiedere al mio medico curante di mandare al Cot un “certificato” che attesti le mie patologie».

Rimini così punta il dito contro il presidente facente funzione Spirlì, il commissario Longo e i commissari dell’Asp per come hanno organizzato la campagna di vaccinazione per i soggetti fragili, chiedendo «una più semplice e funzionale circolare da mandare ai medici di base per chiedere loro elenchi dettagliati, dei pazienti disabili e di quelli con patologie, come del resto si sta facendo per gli ultra ottantenni», anche se l’accordo con i medici di base prevede che questi utenti saranno vaccinati «a cura dei Presidi Ospedalieri presso cui sono seguiti per le patologie da cui sono affetti, come già avvenuto per i pazienti dializzati e oncologici».

Rimini così parla di «improvvisazione totale, inammissibile, quando si ha a che fare con la vita dei cittadini. Una situazione, questa, che in un servizio sanitario regionale depredato e saccheggiato da chi ha governato questa regione e dagli insipienti Commissari Straordinari che si sono succeduti, richiederebbe, lo capirebbe chiunque, una sinergia maggiore con i medici di base. Una sinergia essenziale al fine di accelerare la vaccinazione dei soggetti fragili. Non bisogna dimenticare che il numero maggiore di vittime in questa pandemia è stato tra le persone con patologie e sono soprattutto queste persone quelle che, purtroppo, affollano i reparti covid che, sono sempre con il rischio di non reggere a causa della carenza di posti letto e di personale».