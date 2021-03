Difetti di comunicazione interni ed esterni agli uffici comunali in via Perugini non sono una novità, con problemi che vanno ad aumentare e cause note come l’assenza di personale, specie tecnico. Aspetti che vanno poi ad intaccare anche l’organizzazione e l’efficienza dei lavori, come lamentato da alcuni cittadini in merito alla nuova bitumazione in Corso Eroi di Sapri.

L’opera di manutenzione stradale, effettuata in due tempi nel corso dei primi mesi del 2021, era stata accolta con soddisfazione dai residenti andando a colmare le problematiche dell’arteria stradale che conduce a Piazza Fiorentino, con tanto di segnaletica stradale nuovamente visibile.

Foto 2 di 2



Subito dopo la conclusione dei lavori, però, lo stesso manto stradale ha iniziato a mostrare le prime “cicatrici”, dovute a lavori di scavo per la messa sottoterra di cavi effettuati dopo l’opera di rimessa in sesto, con quindi sia un deterioramento estetico che funzionale (specie nel caso in cui tornasse il maltempo a far saltare i “rattoppi” effettuati).

La contestazione dai cittadini viene così rivolta agli uffici, chiedendosi se chi ha concesso le autorizzazioni assieme a chi ha eseguito i lavori non avrebbe potuto programmare le date, onde evitare di rovinare nuovamente il manto stradale in così poco tempo.