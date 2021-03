Se i dati ufficiali sul numero dei contagi comunicati ieri (nel fine settimana nessuno in via Perugini aggiorna il bollettino comunale) erano diversi rispetto a quelli circolati su alcune testate online e social, il consigliere comunale Mimmo Gianturco si affida ai secondi, reputando che «la situazione relativa alla sicurezza e alle misure anti contagio nelle scuole cittadine è fortemente preoccupante. Alunni, insegnanti e personale scolastico contagiati, nonché i relativi familiari, fanno ben comprendere la situazione in cui versa la nostra città dove il virus dimostra tutta la sua velocità e pericolosità».

Secondo Gianturco «i numeri impongono una seria riflessione. Ritengo sia necessario ed urgente che la commissione prefettizia che amministra il comune di Lamezia Terme, valuti seriamente l’opportunità di adottare ulteriori misure di prevenzione per gli istituti scolastici e non solo. Tutta la città è chiamata alla responsabilità».