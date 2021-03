Questa mattina i volontari di Casapound Lamezia Terme hanno effettuato un’opera di riqualificazione della villetta di fronte il parchetto dedicato ad Adelchi Argada.

“E’ sembrato doveroso – afferma Casapound Lamezia in una nota – intervenire per migliorare le condizioni del parco abbandonato a sé stesso tra erba alta e rifiuti. Chiediamo subito – continua Casapound – un serio intervento da parte del Comune, che renda operativo e fruibile la villetta situata nei pressi del liceo Tommaso Campanella”.

In realtà la stessa area era inserita sia tra quelle che si potevano ottenere in concessione per la manutenzione da parte di private, che tra quelle su cui erano previsti interventi sugli arbusti nell’ambito della manutenzione biennale del verde.

“Il nostro può essere solamente un piccolo contributo utile a svegliare la coscienza di tutti i cittadini lametini. Nonostante tutte le difficoltà del caso, il bene comune deve essere la priorità di tutti, senza sperare negli ormai poco frequenti interventi di una classe politica sempre più distante dagli interessi della collettività” conclude la nota.