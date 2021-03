Striscione sull’unità di Italia affisso su Corso Nuministrano da CasaPound Italia

“Liberi non saremo se non siam uni”, è con questa frase di Manzoni che CasaPound Italia ha voluto celebrare l’anniversario dell’unità nazionale, affiggendo striscioni nei luoghi simbolo di centinaia di città italiane.

“In un momento di crisi come questo – dichiara CPI – ricordare l’Unità d’Italia non è un mero esercizio storico ma una dichiarazione di intenti: come nel Risorgimento, dobbiamo anche noi risorgere per rendere di nuovo grande questa nazione”.

“La storia d’Italia – continua – affonda le sue radici in millenni di storia, cultura e identità, nell’unione di spiriti eroici che hanno sempre dimostrato quanto il nostro popolo sia in grado di rinascere più forte anche nei momenti più bui”.

“Oggi – conclude CPI – dobbiamo riscoprire quello spirito, quel moto di rivalsa e d’orgoglio e riprendere in mano i destini della nostra Nazione: nel centenario dell’unità, l’imperativo è risorgere. Risorgere ora!”.