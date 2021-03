Incontro online su “Violenza di genere, tabù e forma mentis” organizzato dal Lions Club

In occasione della festa del papà, alle 18:30 in diretta Facebook sulle pagine leoclublameziavds e Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, si svolgerà il convegno a tema “Violenza di genere, tabù e forma mentis.”

La tematica, di grande risonanza e valore sociale, verrà presentata da Rossana Cristaudo, socia del Leo Club Lamezia Valle del Savuto. A tale iniziativa parteciperanno attivamente il Presidente di Zona 21 del Distretto Lions, Raffaele Pane, il Governatore Distretto Lions 108 Ya, Antonio Marte, e il Presidente del Distretto Leo 108 Ya, Alfonso Totaro.

Seguiranno gli interventi delle relatrici: Maria Teresa Mendicino, legale matrimonialista; Sabrina Curcio, psicologa; Alba Capobianco, medico e Coordinatore scientifico Fondazione Lions Distretto 108 Ya, le quali – da un punto di vista professionale – argomenteranno riguardo la violenza di genere, la tutela legale che spetta alla parte lesa, la componente psicologica che si scaturisce nelle vittime di violenza e come viene affrontata dagli individui.

L’intento è di portare a galla un aspetto della società moderna poco discusso e di notevole rilevanza, con la finalità di informare gli utenti su come avviene la tutela di chi è vittima, quali sono gli enti in Italia di riferimento e soprattutto il percorso terapeutico che si intraprende in questi casi.

Seguiranno i saluti ed i ringraziamenti di Attilio Gatto, Presidente Leo Club Lamezia-Valle del Savuto, Caterina Egeo, responsabile Service Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, e Carmelo Marzano, Presidente Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto.

Nei mesi a seguire, avranno luogo altri convegni su tematiche di stampo prettamente sociale a cura del Leo Club Lamezia Valle del Savuto.