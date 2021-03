Il 29 maggio partiranno i primi voli da Bolzano per Lamezia Terme

Fissata la data per il debutto dei primi voli per la nuova compagnia aerea Sky Alps: il 29 maggio partiranno i primi voli da Bolzano per Catania, Cagliari e Lamezia Terme.

La società è controllata da Fri-El Green Power S.p.A., un gruppo italiano leader nel settore delle energie rinnovabili, che gioca anche un ruolo importante nella gestione e nello sviluppo dell’aeroporto di Bolzano.

Verranno utilizzati due De Havilland of Canada DHC8Q400 comunemente noto come Dash 8, da 76 posti, un aereo utilizzato per linee regionali a propulsione turboelica. Ha una velocità di crociera di 360 nodi (667 km / h), mentre l’altitudine massima di funzionamento è di 7.600 m.