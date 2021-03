Sarà affissa una targa-ricordo in memoria di Don Antonio Marghella

Sarà affissa prossimamente una targa-ricordo in memoria di Don Antonio Marghella, storico parroco della Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo di Lamezia Terme.

Ordinato il 29 maggio del 1955 per imposizioni delle mani dell’allora vescovo cittadino Vincenzo Jacono, Don Antonio dopo un primo incarico nella nuova Parrocchia del Rosario all’epoca posta provvisoriamente nella Chiesa di San Domenico, venne nominato vicario parrocchiale del Duomo come vice di Don Saverio Gatti, per poi divenirne parroco nel 1965 al tempo di Renato Luisi.

Egli, dunque, ha retto la stessa parrocchia per 37 anni di fila sino al 2002 quando, per raggiunti limiti di età, è stato posto a riposo. Si tratta, dunque, di un record davvero ragguardevole che soltanto altri pochi presbiteri hanno raggiunto, quali il canonico Antonio Fiore e don Antonio Pileggi entrambi nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore dove sono presenti due distinte epigrafi che ricordano il loro lungo mandato.

Promotore dell’iniziativa è lo storico locale Massimo Iannicelli con il consenso del Vescovo Giuseppe Schillaci, titolare della cattedra dei SS. Pietro e Paolo.

Il testo sarà scolpito sul marmo dai Fratelli Pandolfo titolari della rinomata Ditta «Lamezia Marmi» che ne faranno generosamente dono alla comunità parrocchiale della Chiesa Madre.

La cerimonia sarà in ogni caso preceduta da un momento liturgico per l’anima benedetta di Don Antonio scomparso il 13 ottobre del 2018 alla veneranda età di novantuno anni.