Abramo Customer Care, unica proposta in essere in seno alla procedura di concordato della società System House

Dall’UGL Telecomunicazioni aggiornamento sulla situazione Abramo Customer Care, commentando «la notizia relativa al ritiro, da parte del fondo Heritage Ventures, della proposta di fitto dell’Abramo Customer Care presso il Tribunale di Roma, ed al contempo ora siamo a conoscenza che lo stesso fondo dichiara di rendersi disponibile per acquisire l’azienda rispetto ad una eventuale asta finalizzata all’acquisto d’urgenza della società. Alla data odierna quindi, l’unica proposta in essere in seno alla procedura di concordato aperta presso il Tribunale di Roma, rimane quella della società System House».

Il sindacato «nel rispetto delle prerogative riconosciute nell’ambito della procedura di concordato, chiede ai commissari nominati dal Tribunale che si pronuncino rispetto alla solidità della proposta rimasta in campo».

Si contesta che «i lavoratori e le lavoratrici di Abramo meritano che venga posta fine allo stato di agonia al quale sono sottoposti ormai da troppo tempo. Lavoratori e lavoratrici che, nonostante le difficoltà contingenti legati alla pandemia e quelle economiche relative a pagamenti differiti nonché all’applicazione del fondo di integrazione salariale, hanno garantito livelli di servizio con professionalità e responsabilità nei confronti dei diversi committenti. Un patrimonio umano e professionale da garantire e non certo da disperdere. Chi ha tempo non aspetti tempo».