Partirà l’8 aprile il corso di Europrogettazione gratuito organizzato da Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, attraverso il supporto operativo di Unioncamere Europa e con la collaborazione dello Europe Direct “Edic Calabria&Europa”.

Il corso, che si terrà in modalità on line, prevede il coinvolgimento di relatori esperti e valutatori di progetti europei che offriranno un taglio concreto alle lezioni. L’obiettiva dell’iniziativa formativa è fornire agli utenti gli strumenti principali per la comprensione delle dinamiche dell’UE e per una corretta partecipazione ai bandi di gara europei a valere sui fondi tematici.

L’obiettivo della formazione sarà quello di creare attori informati, consapevoli e in grado di governare il processo di preparazione di una proposta di progetto. Il corso, formato da 8 moduli, si rivolge al più ampio ventaglio di interlocutori regionali, imprese, società di consulenza e organizzazioni territoriali (associazioni, enti locali, università, centri di formazione etc.).

Si raccomanda una comprensione di base della lingua inglese da parte dei partecipanti. Le sessioni formative con inizio l’8 aprile si concluderanno nel mese di luglio.

Gli interessati, dovranno registrarsi entro e non oltre il 6 aprile attraverso il link: https://een.unioncamerecalabria.it/polls/corso_di_formazione_in_europrogettazione-9/

Saranno ammessi a partecipare i primi 100 iscritti in base all’ordine cronologico di registrazione. Sarà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione solo a tutti coloro i quali avranno partecipato a tutti i moduli del corso.