Abramo CC, venute meno le condizioni per l’affitto

A che punto è il concordato di Abramo CC? A spiegarlo è Giovanni Orestano, direttore generale della società, che in una nota fa sapere come secondo la valutazione di Abramo CC, al di là delle considerazioni che il tribunale farà circa le offerte sul tavolo, sono venute meno oggi, per le informazioni a disposizione, le condizioni per perseguire la strada dell’affitto.

La società sta quindi approfondendo con i propri legali la possibilità di ipotesi della cessione delle attività nell’ambito di un’asta pubblica.