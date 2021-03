Domani flash mob di vicinanza alla Comunità Progetto Sud davanti la sede di via dei Bizantini

Domani alle 16 davanti all’immobile confiscato ed affidato alla Comunità Progetto Sud in via dei Bizantini si terrà un flash mob per esprimere solidarietà e vicinanza rispetto alla sequela di danneggiamenti ed atti intimidatori delle ultime settimane denunciati dai dipendenti.

L’iniziativa sarà realizzata da un numero contenuto di persone per garantire il pieno rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid.

«E’ un segnale, un piccolo ma significativo segnale – dichiara Rosy Rubino, che insieme ad altri consiglieri si è fatta promotrice dell’iniziativa – per dire che i giovani di questa città ne hanno le scatole piene delle logiche di violenza e prevaricazione che caratterizzano una parte marginalissima della città. La Comunità Progetto Sud e tutte le attività che svolge sono per Lamezia Terme un patrimonio prezioso, qualcosa di cui andare fieri e da difendere senza se e senza ma; il fatto che gli ultimi danneggiamenti abbiano avuto come obiettivo i lavoratori è ancora più spregevole».

Si sostiene che «Don Giacomo Panizza, gli operatori e i volontari della Comunità sono animati da profonde convinzioni e certo non hanno bisogno della nostra voce, ma pensiamo che tacere equivalga ad essere complici di chi parla con atti criminali. Ecco perchè pensiamo che rispetto ad ogni singolo atto di prevaricazione e violenza criminale dobbiamo opporre una, dieci, cento manifestazioni per affermare il fatto che la Comunità Progetto Sud siamo anche noi. Per dire che quella che li si realizza è la città che vogliamo, aperta, inclusiva, rispettosa delle diversità, pienamente ancorata ad una precisa ed indiscutibile idea di legalità praticata nella vita e nelle azioni diogni giorno».

Il flash mob è realizzato da Trilly e Aurora Dance, ‘Libera’ di Don Ciotti ; associazioni, nomi e numeri contro le mafie.