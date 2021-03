Allarme processionaria nelle pinete di San Minà

I residenti della zona denunciano che la pineta di “San Minà” e quelle del suo circondario sono alle prese con la processionaria, molto pericolosa per le persone e per gli animali domestici e non.

Si chiede «a tutti i cittadini di prestare massima attenzione e agli organi competenti di verificare la situazione» affinché «possano essere predisposti e attuati, con ogni urgenza e solerzia, tutti gli interventi necessari» palesando come «indispensabile mettere in moto ogni azione che possa guardare all’equilibrio uomo-ambiente, evitando dunque quelli che potrebbero essere i rischi dissesto idrogeologico».

Le aree in oggetto sono individuabili sui fogli di mappa catastali dell’ex comune di Sambiase n 36-44-57-58-59-69.