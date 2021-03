Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e Caritas a fianco dei bisognosi

Non si ferma neanche a Pasqua l’attività del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta conosciuto anche come CISOM: la Sezione di Lamezia Terme attraverso il suo Capo Sezione Giuseppe Lucia, in prossimità delle festività pasquali, ha inteso donare delle colombe pasquali alla Caritas della città della Piana, coordinata da Don Fabio Stanizzo.

L’individuazione della Caritas nasce ovviamente da una collaborazione e dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che essa svolge all’interno di città o comunque comunità in cui è richiesto un intervento mirato.

Nello specifico, la Caritas di Lamezia Terme distribuisce più di 100 pasti caldi al giorno ai bisognosi e, a seguito della pandemia, che ha acuito particolarmente la crisi economica, è vicina ai cosiddetti “nuovi poveri” che, purtroppo, sono in continuo aumento e la struttura sta cercando, tra mille difficoltà, di fronteggiare questa grave crisi economica.