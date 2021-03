Effettuati i primi voli tra Parma e Lamezia Terme

Come annunciato alle 14 è atterrato il primo volo della compagnia aerea 100% italiana EGO Airways, proveniente dall’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma, è atterrato in Calabria per poi rifare il tragitto inverso dopo 30 minuti.

Per la prima volta, l’aeroporto di Lamezia Terme sarà collegato, con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato, con la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021.

“Siamo orgogliosi di essere tra i primi aeroporti a far parte del network del vettore- ha affermato Giulio De Metrio, Presidente delle Sacal – il collegamento con Parma è una novità assoluta per il nostro scalo e ci auguriamo che presto possano partire anche i quelli, già annunciati, per Firenze e Forlì”, rinviati al momento a giugno.

Secondo De Metrio “il lancio di nuovi collegamenti è di buon auspicio di una rapida ripresa del traffico aereo da tutti gli aeroporti calabresi che hanno dimostrato una virtuosa gestione della sicurezza e salute di passeggeri ed operatori durante questo periodo di emergenza con l’adozione di protocolli e misure di contenimento alla diffusione del virus, ricevendo l’importante certificazione AHA (Airport Health Accreditation) di ACI, per gli elevati standard di sicurezza, pulizia e corretta comunicazione implementati”.