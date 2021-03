Continua l’attività dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione Gruppo Volontari di Lamezia Terme, che insieme alla Protezione Civile sta fornendo un aiuto alla popolazione dallo scoppio della pandemia di covid-19.

Ultima l’attivazione del servizio di volontariato a titolo gratuito di ‘Assistenza Domiciliare’, su tutto l’hinterland lametino, atto a evitare gli spostamenti dei soggetti più fragili, anziani o con problemi che impediscono loro di muoversi con facilità.

Tra le attività tese a favorire i soggetti più a rischio vi sono:

acquisto generi alimentari

disbrigo pratiche mediche e postali

ritiro medicinali presso farmacie.

L’Associazione durante tutto questo anno di pandemia ha contribuito con i suoi volontari a molteplici iniziative di assistenza sociale su tutto il territorio nazionale volute e coordinate dalla Presidenza Nazionale e attivate dalla Protezione Civile. L’impegno è stato prevalentemente sulla distribuzione delle mascherine e generi alimentari alla cittadinanza, servizio di distanziamento sociale allo scopo di prevenire infezioni da Covid 19, soprattutto durante le cerimonie religiose e le fiere cittadine in onore dei Santi Patroni.

Non si sono, inoltre, fermati i corsi di formazione su piattaforma on line dedicata, svolti da personale altamente qualificato, tra cui quello specifico sulla Tutela della Salute e della Sicurezza nelle attività di volontariato secondo l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, rilasciando regolare attestato riconosciuto dalle normative vigenti.

Da settembre è stata stipulata su tutto il territorio nazionale una convenzione con le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, i volontari sono impiegati in tutte le Agenzie territoriali regionali a svolgere servizio di distanziamento sociale, misurazione della temperatura corporea e regolazione del flusso delle persone all’ingresso; al momento tale convenzione si è estesa anche agli uffici di Riscossione delle Agenzie delle Entrate, i volontari impegnati su tutto il territorio regionale sono coordinati dal Coordinatore Regionale Vito Mancarella responsabile del Gruppo di Lamezia Terme.

La faticosa gestione dell’emergenza ha dato i suoi meritati frutti, con importanti riconoscimenti. Alla Sezione A.N.P.S. di Lamezia Terme è stato, infatti, assegnato il Premio cittadino della Gratitudine 2020 per l’impegno profuso sul territorio da parte di volontari e soci. La Presidenza Nazionale a seguito di questo riconoscimento si è congratulata con il Presidente della Sezione A.N.P.S. di Lamezia Terme Gennaro Pileggi per “l’attività del sodalizio sul territorio portando costantemente in alto i seri valori morali e sociali che ci contraddistinguono ed il nome Istituzionale della Polizia di Stato che su questo territorio ha lasciato i suoi caduti per mano mafiosa”.