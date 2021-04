Commissari del Comune di Lamezia Terme riprendono le procedure per i Puc, la soddisfazione di Rubino e Muraca

Dopo qualche mese dall’arrivo in via Perugini i Commissari del Comune di Lamezia Terme hanno ripreso i Puc, “progetti utili alla collettività” relativi ai percettori di reddito di cittadinanza, la cui discussione in commissione consiliare era stata effettuata a febbraio dello scorso anno arenandosi poi per le misure restrittive relative alla pandemia da Covid-19.

Dopo il comunicato stampa sullo stesso argomento, Rosy Rubino, da consigliere comunale, ed il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu, Giancarlo Muraca, si dichiarano «contenti che in questi giorni appena i Commissari, gli uffici hanno letto il nostro comunicato e preso atto della situazione, prontamente hanno ripreso l’iter e sono stati avviati i primi colloqui con i percettori del reddito. Vogliamo ribadire che questo nostro ulteriore intervento sull’argomento, non è un accanimento verso i percettori (se regolari e meritevoli di tali incentivi) che hanno poche colpe e non aspettano altro che dimostrare la loro volontà di contribuire -nei settori per i quali sono stati chiamati in queste settimane nel fare i primi colloqui: sociale, culturale, ambientale – e di non essere un peso per la collettività».

Per i due esponenti politici «si è rivelato un buon incentivo e aiuto economico e sociale a persone in difficoltà -soprattutto in questo momento ‘storico delicato’ – ma sicuramente sulla gestione, sui controlli e sugli abusi, ci sarebbe molto da dire come ben si è appreso dalle ultime inchieste».