Ryanair quest’estate prevede 15 rotte da Lamezia e 2 da Crotone confidando nei programmi di vaccinazione

Ryanair ha lanciato il proprio operativo rivisto per l’estate 2021 sulla Calabria con 17 rotte in totale che includono un nuovo volo tra Lamezia e Trapani, l’estensione estiva del collegamento per Verona introdotto nell’inverno 2020, e un incremento dei voli settimanali verso Treviso (ora 8 a settimana, uno in più). A darne notizia è la Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi.

“La programmazione di Ryanair dalla Calabria per l’estate 2021 – è scritto nel comunicato di Sacal – prevede15 rotte da Lamezia e 2 da Crotone, una nuova rotta per Trapani e l’estensione estiva del collegamento per Verona, entrambi operativi da Lamezia con due frequenze a settimana, 80 voli settimanali sui due aeroporti, collegamenti con destinazioni turistiche come Malta, oltre a mete ideali per un city break come Londra & Cracovia, nonché collegamenti domestici verso Bologna & Milano Bergamo”

Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021 che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 4 aprile sul sito Ryanair.com.

“Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi – afferma Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair – il traffico aereo è destinato a crescere”.