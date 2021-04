Sciopero della distribuzione organizzata e del commercio indetto dai sindacati per domenica e lunedì

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil della Calabria proclamano lo sciopero per l’intero turno lavorativo per domenica 4 e lunedì 5 aprile delle lavoratrici e dei lavoratori della distribuzione organizzata e del commercio.

«Questo sciopero è il risultato dell’atteggiamento negligente del Presidente FF della Regione Calabria, che non ha voluto occuparsi della gente laboriosa di questa nostra Terra, dei loro bisogni e diritti, nonostante le continue sollecitazioni» lamentano le Organizzazioni Sindacali, «in altre Regioni, sono state addirittura gli imprenditori che hanno scelto la chiusura dei loro punti vendita a Pasqua e Pasquetta nel rispetto dei propri dipendenti; in Calabria, ancora una volta, ci vediamo costretti a lottare per affermare un sacrosanto ed elementare diritto».