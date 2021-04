“Un paio di occhiali per ridare un sorriso”, raccolta usato da parte del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa

Si è conclusa nei giorni scorsi la raccolta di occhiali usati organizzata dal Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa insieme al proprio Lions Club Padrino, il Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa nei pressi dell’Ottica Dipi di Lamezia Terme.

La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e dai volontari del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive. Sfortunatamente molti non possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un esame degli occhi costa quanto il salario di un mese, e un solo dottore spesso è al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di persone. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla disoccupazione ed estromettere i bambini fuori dalle classi scolastiche.

I ragazzi del Leo Club Catanzaro a Rupe Ventosa sono molto soddisfatti di come sia andata la raccolta, raccogliendo ben due scatole di occhiali, grazie alla disponibilità del centro ottico di Lamezia Terme, e dei signori Di Cello e Pileggi responsabili del Centro Ottico.