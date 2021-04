Rifacimento condotta idrica Sambuco inserito nella programmazione Cipe

Si è svolto oggi nella Cittadella Regionale un incontro tra l’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria Sergio De Caprio, il Comune di Lamezia Terme, rappresentato dal Sub Commissario Antonio Calenda e dal geometra Pietro Giampa’, ed Antonio Lorena, Consigliere Comunale di Lamezia Terme momentaneamente sospeso, promotore di detto incontro.

Il colloquio si è incentrato, in particolare, sui disservizi della condotta idrica Sambuco e sui nuovi lavori di rifacimento della medesima riguardanti il tratto compreso tra il partitore di contrada Canneto e il serbatoio di Sambiase nel Comune di Lamezia Terme.

Negli ultimi anni si sono susseguiti continui guasti con conseguenti interruzioni del servizio idrico nella zona approvvigionata dalla condotta idrica dell’impianto Sambuco, comprendente un bacino d’utenza di oltre 20.000 abitanti.

Sul punto la Sorical, già interessata diverse volte della tematica, aveva rassicurato il 19 novembre il Comune di Lamezia Terme – in un incontro tenutosi tra il Commissario della partecipata stessa ed il comune di Lamezia Terme rappresentato allora dal Sindaco di Paolo Mascaro, dall’’Assessore ai lavori pubblici Francesco Dattilo e dal Consigliere Antonio Lorena – che sarebbe stata realizzata una nuova condotta su un diverso tracciato rispetto al precedente, di lunghezza pari a 2.560 metri, ed ubicato secondo l’ipotesi progettuale, su strade comunali, con posa in opera di tubazioni in polietilene del diametro di 355 mm e pressione nominale sino a 25 atmosfere.

A tal proposito, l’assessore De Caprio ha riferito che sta lavorando per addivenire ad una soluzione rapida e definitiva, essendo stato inserito l’intervento nella programmazione Cipe, per come già aveva promesso nel novembre all’amministrazione comunale allora in carica, aggiungendo che si sta alacremente adoperando per il sistema idrico e depurativo come testimoniato anche dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 5 del 13/01/2021.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche altre tematiche: