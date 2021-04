Martedì presentazione della “Rete delle Terme storiche di Calabria”

La presentazione del protocollo d’intesa “Rete delle Terme storiche di Calabria”, sottoscritto dalle strutture termali calabresi, dopo un primo rinvio dovuto alla zona rossa si terrà martedì alle 12 presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme.

La costituenda Rete delle Imprese del settore Termale denominata “Terme storiche di Calabria” ha tra i suoi obiettivi strategici la riscoperta, la valorizzazione e la fruizione destagionalizzata dei patrimoni identitari distintivi dei singoli territori che ospitano da millenni fonti e stabilimenti termali.

Unioncamere Calabria, in rappresentanza delle Camere di commercio calabresi, in ascolto e al servizio del sistema imprenditoriale regionale, ha accolto l’invito degli stabilimenti termali ad aprire la propria sede a Lamezia Terme, alla presenza delle più alte Autorità politiche istituzionali, per suggellare la sottoscrizione del protocollo d’intesa