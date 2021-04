Andrea Torchia torna ad aggiudicarsi la copertina di Barche Magazine, pronta una start up in Calabria

E’ Andrea Torchia ad aggiudicarsi nuovamente la prestigiosa copertina di Barche Magazine, una delle riviste più importanti del settore nautico.

Gli ultimi anni lo vedono protagonista di ben 3 premi, “Powerboat of the year”, quali Apreamare Gozzo, Bluegame BGX e Solaris Power, conquistando diverse riviste del settore nautico come proprio, l’ultimo numero di “Barche”.

Lo yacht designer lametino, nonostante i numerosi successi a livello nazionale, per la Calabria è ora impegnato per una nuova start-up, finalizzata ad implementare la produzione di una nuova tipologia di imbarcazione, e contribuire allo sviluppo di nuove realtà che guardano alla salute del corpo e dell’anima, promuovendone l’attività fisica e ricreativa.