In occasione del 25 aprile e del Primo Maggio indetto sciopero dei sindacati per commercio e grande distribuzione

In occasione del 25 aprile e del Primo Maggio le Segreterie Regionali unitarie calabresi, che rappresentano le lavoratrici ed i lavoratori del Commercio e della Grande Distribuzione Organizzata, hanno proclamato lo sciopero del settore per l’intera giornata.

Si lamenta che «come già successo per le festività di Pasqua, all’indifferenza della Regione Calabria, delle Istituzioni, dei Sindaci che non hanno voluto ordinare la chiusura delle attività commerciali nei festivi, il sindacato ha risposto con lo sciopero come strumento di lotta e di difesa delle dignità delle lavoratrici e dei lavoratori».