Nell’offerta estiva Ryanair anche il volo Lamezia – Perugia

Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo per l’estate 2021 su Perugia, con 21 voli settimanali, 8 rotte in totale compresa quella con Lamezia Terme.

Calabria ed Umbria saranno collegate 2 volte a settimana (lunedì e venerdì) da maggio ad ottobre.

Ryanair conferma il proprio impegno su Perugia e si aspetta che il suo operativo estivo 2021 contribuirà a stimolare il traffico aereo, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

I clienti italiani possono prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”, nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli 19.99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 21 aprile sul sito Ryanair.com.