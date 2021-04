Piccioni solidale con i lavoratori Eurospin e con la richiesta di chiusure per 25 aprile e 1 maggio

Nell’esprimere «vicinanza personale e il mio sostegno ai lavoratori Eurospin che nei giorni scorsi hanno manifestato pacificamente a Lamezia» poiché «occorre ribadire il dovere assoluto di tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, con il rispetto dei protocolli anti Covid» ed «è inammissibile che madri e padri di famiglia vengano trasferiti da un giorno all’altro in punti vendita spesso molto distanti dai loro luoghi di residenza», Rosario Piccioni invita anche la terna commissariale lametina ad emanare un’ordinanza di chiusura delle attività commerciali per 25 aprile e 1 maggio, come chiesto dai sindacati..

«Sarebbe un segnale importante, dopo un anno estremamente complesso, verso quelle donne e quegli uomini che non si sono mai fermati per garantire un servizio fondamentale alla collettività e un atto di civiltà verso una dimensione più umana del lavoro e della società» sostiene l’esponente e consigliere comunale di Lamezia Bene Comune.