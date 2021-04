Si è svolto sabato il primo incontro in rete del Forum sulla Rigenerazione Urbana del PD di Lamezia. «L’incontro ha dato inizio ad un percorso di approfondimento sui temi del territorio e della città. In particolare quello di sabato si è incentrato sull’individuare interventi di rigenerazione urbana da proporre al commissario in carica del comune di Lamezia Terme, prefetto Priolo, finalizzati ad accedere alle opportunità di finanziamento offerte dal DCPM pubblicato sulla G.U., che permetterebbe al nostro comune di accedere con progetti fino a 10 milioni di euro», spiega il portavoce del Forum Rigenerazione Urbana, Giuseppe Moraca.

«A questo primo incontro hanno preso parte tecnici delle varie discipline del territorio e dirigenti del PD. Nel corso dell’incontro si sono approfondite le modalità di accesso ai finanziamenti. L’incontro ha poi spaziato sui vari temi del territorio Lametino e su specifiche problematiche della città con riferimento ai tre ex comuni e sulla necessità di approfondire strategie che tendano a dare risposte agli annosi problemi irrisolti della città e nuovi modelli di pianificazione urbana» continua la nota online, «l’obiettivo del Forum è quello di promuovere una fase nuova, coinvolgendo quanti hanno a cuore il futuro della nostra città : tecnici, professionisti delle varie discipline, associazioni , in sintesi quella società civile che è capace di esprimere idee ed obiettivi ma che non trova espressione e voce nelle istituzioni. L’obiettivo del Forum è ambizioso, faremo di tutto per essere credibili nelle intenzioni che ci spingono in questa scelta: ci metteremo le nostre storie personali, le nostre migliori energie, la volontà di perseguire strade nuove ed una visione di futuro che esca dai soliti refrain che nulla hanno prodotto in decenni di sterili promesse elettorali».

Nel frattempo, però, il 15 aprile il Comune ha presentato “Lamezia Spazio Generazione 2021”, azioni di riqualificazione urbana da 98.887.005,59 euro tra centri storici e costa per partecipare al bando nazionale ministeriale.